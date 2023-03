Shell voltooit verkoop belang in Russische project Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft de verkoop van zijn belang in het Russische Salym-project afgerond. Dit meldde de energiereus vrijdag nabeurs. Shell had een 50 procent belang in het project, ondergebracht in Shell Salym Development bv, een volledige dochteronderneming van Shell. Gasprom Neft, een dochteronderneming van Gazprom en samen met Shell de initiator van het project, heeft het belang van Shell overgenomen, waarmee het project nu volledig in het bezit is van Gasprom Neft. De verkoop van het belang is onderdeel van de ambitie van de energiereus om zich volledig terug te trekken uit Rusland volgend op de Russische invastie van Oekraïne. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Bron: ABM Financial News

