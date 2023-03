Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 4.031,30 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 33.278,14 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent hoger op 11.649,16 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stegen vrijdag, terwijl pmi-data van vrijdag een lichte economische groei lieten zien en meer werkgelegenheid. "We proberen uit elk gepubliceerd macro-cijfer signalen te ontleden dat we dicht bij de piek van de inflatie en rentetarieven zitten", zei Invesco. De markt kreeg een tweetal inkoopmanagersindexen te verwerken voor de dienstensector. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Amerikaanse dienstensector in februari is omgeslagen van een krimp naar groei. De index steeg van 46,8 naar 50,6. De data van ISM lieten een fractionele vertraging van de groei zien in februari. De index daalde van 55,2 naar 55,1. De euro/dollar noteerde op 1,0596. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0616 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0596 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,8 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS slechts de fabrieksorders van januari geagendeerd. Bedrijfsnieuws Broadcom heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. Het aandeel steeg 5,6 procent. Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen verslagen en kwam ook met een sterke outlook. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse IT-bedrijf. Het aandeel verloor 1,0 procent. Dell noteerde 0,3 procent hoger. De resultaten waren afgelopen kwartaal boven verwachting maar de outlook stelde teleur. Verder maakte Dell bekend dat CFO Tom Sweet met pensioen gaat. C3.ai kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg 29,9 procent. Costco wist de winstverwachtingen in het afgelopen kwartaal wel te verslaan maar de omzet was onder de maat. Het aandeel verloor 3,2 procent. Marvell Technology noteerde 6,3 procent lager. Het chipbedrijf stelde afgelopen kwartaal teleur. Victoria's Secret kwam met een tegenvallende outlook. Het aandeel daalde 3,1 procent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News