Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, nadat de rentevrees wat afnam in de markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 464,26 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,6 procent op 15.578,39 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 7.348,12 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.947,11 punten.

De voorzitter van de Fed in Atlanta, Raphael Bostic, zei dat hij nog steeds een groot voorstander is van het verhogen van de rentetarieven in stappen van 25 basispunten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in februari beduidend harder is gegroeid, hoewel iets minder dan aanvankelijk gemeten. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 52,7 tegen 50,8 een maand eerder.

De Duitse dienstensector liet in februari een lichte groei zien, terwijl in Frankrijks sprake was van een stevige groei, evenals in Spanje. In het VK groeide de dienstensector in februari zelfs iets harder dan eerder gedacht. In Italië versnelde de groei licht.

Deze cijfers helpen om de recessievrees te beteugelen, aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. Maar er blijven zorgen over de kracht van het herstel, aldus de econoom. Positief is volgens hem echter dat het vertrouwen van ondernemers duidelijk is verbeterd, nu er over de energieprijzen minder zorgen zijn, en dat de inflatie heeft gepiekt.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in januari op maandbasis gedaald met 2,8 procent, op jaarbasis stegen de prijzen evenwel met 15,0 procent.

De Franse industriële productie daalde in januari op maandbasis met 1,9 procent, terwijl deze op jaarbasis stabiel bleef.

De euro/dollar noteerde op 1,0604. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0597 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0596 op de borden.

De olieprijs noteerde vrijdag tot 0,9 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa is van plan de capaciteit op te schroeven, nadat er in het vierde kwartaal en heel 2022 weer winst werd geboekt. Het aandeel noteerde 3,3 procent hoger. In Amsterdam steeg sectorgenoot Air France-KLM 2,4 procent.

In Amsterdam was Adyen met een koerswinst van 4,0 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. De halfgeleideraandelen deden het ook goed. ASMI steeg 3,4 procent, ASML won 2,1 procent en Besi noteerde 2,1 procent.

In Parijs won Stellantis 3,1 procent, ArcelorMittal steeg 2,8 procent terwijl Totalenergies 0,2 procent lager eindigde. Thales was de enige andere daler onder de hoofdfondsen in Parijs met een verlies van 0,3 procent.

In Frankfurt steeg Volkswagen 11,2 procent. Volkswagen is positief over het lopende boekjaar en verhoogt het dividend na een goed 2022. Porsche Automobil won 5,9 procent. RWE daalde 0,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.015,25 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het groen.