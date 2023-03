Damrak schudt rentevrees af

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag positief het weekend ingegaan. Met een slotstand van 760,57 punten steeg de AEX 0,7 procent. Op weekbasis won de hoofdindex bijna 2 procent.

Het Damrak schudde de rentevrees van zich af, die een groot deel van de week wel voelbaar was op de mondiale beurzen. Beleggers blijven beducht op de monetaire verkrapping van de grote centrale banken nu de inflatie veel minder snel lijkt af te koelen dan gedacht.

"Bij hogere rentes zal de vraagkant van de economie worden afgeremd en daarmee de inflatiedruk ook", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat heeft echter tijd nodig en gaat nu minder snel dan gehoopt. Dit betekent wel dat winsten van veel bedrijven voorlopig op peil kunnen blijven en een goede compensatie bieden voor die hoge inflatie." Wiersma noemde het dan ook terecht dat de beurzen momenteel wat hoger koersen.

Vrijdag daalden de obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente bleef wel boven de 4 procent. De tweejarige rente in de VS liep in de loop van de middag weer wat op, naar ruim 4,90 procent. De Duitse bund daalde.

"De hele yield curve van Amerikaanse staatsobligaties - van één maand tot 30 jaar - ligt nu al boven de 4 procent. De laatste keer dat deze situatie zich voordeed, was in oktober 2007. Beleggers moeten de ontwikkelingen op de obligatiemarkten goed in de gaten houden", waarschuwde marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Op macro-economisch vlak was er vandaag aandacht voor inkoopdata voor de mondiale dienstensector in februari. In de eurozone groeide de dienstensector afgelopen maand beduidend harder. Dat helpt om de recessievrees te beteugelen, oordeelde econoom Chris Williamson van S&P Global.

In de VS groeide de dienstensector weer, bleek verder uit data van S&P. Dat kan helpen om de Amerikaanse economie te stabiliseren, waarmee een terugval in het eerste kwartaal hopelijk wordt voorkomen, aldus Williamson.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0604. WTI-olie werd een procent duurder.



Stijgers en dalers

Adyen ging vrijdag aan kop in de AEX met een plus van 4 procent. ASMI steeg zo'n 3,5 procent en ArcelorMittal bijna 3 procent.

Universal Music Group verloor ruim anderhalf procent na het openen van de boeken donderdag nabeurs. In het afgelopen kwartaal liep de groei terug. Analisten waren evenwel niet ontevreden over de cijfers.

Zwaargewicht Unilever en Wolters Kluwer daalden vrijdag circa een procent.

In de Midkap ging Corbion onderuit na het openen van de boeken. De aangepaste EBITDA viel tegen, concludeerde ING en Degroof Petercam is bezorgd over PLA en de schuldpositie van Corbion. Het aandeel verloor zo'n 12 procent.

Galapagos leverde meer dan anderhalf procent in. CTP daalde rond een procent na het openen van de boeken.

Just Eat Takeaway ging aan kop in de AMX met een plus van ruim 4 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Air France-KLM steeg bijna 2,5 procent, net als AMG. Lufthansa kwam vrijdag met cijfers, die positief werden ontvangen.

TomTom en Sligro stegen ruim 2 procent in de AScX. Vivoryon en Majorel verloren daarentegen zo'n 1,5 tot bijna 2 procent en Azerion zelfs meer dan 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.