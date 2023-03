Jefferies verhoogt koersdoelen ING, KBC en ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KBC

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft de koersdoelen van ING, ABN AMRO en KBC Group verhoogd in navolging van de recent verschenen kwartaalcijfers. Dit bleek vrijdag uit een sectorrapport. Het koersdoel van ING ging licht omhoog van 16,60 naar 16,70 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Daarbij verhoogden de analisten hun ramingen voor de winst per aandeel voor 2023 tot 2025 met 1 tot 4 procent. Daarmee komen de winsttaxaties voor ING voor deze periode tussen de 4 en 7 procent hoger uit dan de consensus, aldus Jefferies. In het vierde kwartaal presteerde ING beter dan verwacht, maar de outlook was conservatief en er werd geen nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Het koersdoel van ABN AMRO verhoogden de analisten vrijdag van 14,60 naar 18,00 euro, met een ongewijzigd Houden advies. Volgens Jefferies was ABN AMRO de uitblinker met indrukwekkende resultaten. Toch zijn de analisten van mening dat de consensus teveel omhoog is gegaan, waardoor een negatieve verrassing bij toekosmtige resultaten op de loer ligt. De taxaties van Jefferies voor de winst per aandeel in 2024 en 2025 liggen 4 tot 7 procent onder de consensus. Voor KBC ging het koersdoel omhoog van 80,00 naar 90,00 euro, met een gehandhaafd koopadvies. De volgende katalysator voor het aandeel volgt in mei bij de eerste kwartaalcijfers, verwachten de analisten. Jefferies houdt er rekening mee dat KBC dan een aandeleninkoopprogramma aankondigt. De taxaties voor de winst per aandeel tussen 2023 en 2025 liggen 5 tot 7 ptocent boven de marktconsensus. ING noteert vrijdag een procent hoger op 13,32 euro, ABN AMRO stijgt bijna anderhalf procent op 16,66 euro en KBC wint een procent op 70,84 euro. Bron: ABM Financial News

