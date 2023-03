Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren richting de openingsbel in New York 0,3 procent in het groen.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat er wat optimisme is onder beleggers na uitspraken van Fed-lid Raphael Bostic op donderdag. Bostic verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar renteverhogingen kan beperken tot 25 basispunten in plaats van de verhoging met 50 basispunten die sommige andere Fed-leden voorstellen. "Daartegenover stond wel het commentaar van Fed-lid Waller die een hogere eindrente voorziet als de inflatie niet snel afkoelt", aldus Blekemolen.

"Bij hogere rentes zal de vraagkant van de economie worden afgeremd en daarmee de inflatiedruk ook", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat heeft echter tijd nodig en gaat nu minder snel dan gehoopt. Dit betekent wel dat winsten van veel bedrijven voorlopig op peil kunnen blijven en een goede compensatie bieden voor die hoge inflatie." Wiersma noemde het dan ook terecht dat de beurzen momenteel wat hoger koersen.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag in de VS aandacht voor de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector over februari van respectievelijk ISM en S&P.

Volgende week wordt een belangrijke week voor het rentebeleid van de Fed, wanneer de twee belangrijke banenrapporten op de agenda staan.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,0619. WTI-olie is iets goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt vrijdag maar blijft wel boven de 4 procent. De tweejarige rente in de VS noteert licht lager op 4,871 procent.

Bedrijfsnieuws

Broadcom heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. Het aandeel noteert vrijdag in de voorbeurshandel een procent in de plus.

Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen verslagen en kwam ook met een sterke outlook. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse IT-bedrijf. Het aandeel ligt vrijdag op koers voor een 2,5 procent hogere opening.

Dell lijkt ruim 3 procent in het rood te gaan openen. De resultaten waren afgelopen kwartaal boven verwachting maar de outlook stelde teleur. Verder maakte Dell bekend dat CFO Tom Sweet met pensioen gaat.

C3.ai kwam met beter dan verwachte cijfers en lijkt ruim 14 procent in de plus te gaan openen vrijdag.

Costco wist de winstverwachtingen in het afgelopen kwartaal wel te verslaan maar de omzet was onder de maat en dus gaat het aandeel een 2 procent lagere opening tegemoet.

Marvell Technology noteert voorbeurs 10 procent lager. Het chipbedrijf stelde afgelopen kwartaal teleur.

Victoria's Secret kwam met een tegenvallende outlook. Het aandeel lijkt vrijdag 4 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 3.981,35 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 33.003,57 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.462,98 punten.