Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger nu het nog lang zo zeker nog niet is dat de Federal Reserve in maart stevig gaat uitpakken.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 462,95 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,9 procent naar 15.464,82 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.334,26 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.957,18 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat er wat optimisme is onder beleggers na uitspraken van Fed-lid Raphael Bostic op donderdag. Bostic verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar renteverhogingen kan beperken tot 25 basispunten in plaats van de verhoging met 50 basispunten die sommige andere Fed-leden voorstellen. "Daartegenover stond wel het commentaar van Fed-lid Waller die een hogere eindrente voorziet als de inflatie niet snel afkoelt", aldus Blekemolen.

"Bij hogere rentes zal de vraagkant van de economie worden afgeremd en daarmee de inflatiedruk ook", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat heeft echter tijd nodig en gaat nu minder snel dan gehoopt. Dit betekent wel dat winsten van veel bedrijven voorlopig op peil kunnen blijven en een goede compensatie bieden voor die hoge inflatie." Wiersma noemde het dan ook terecht dat de beurzen momenteel wat hoger koersen.

Op macro-economisch vlak bleek de Europese dienstensector in februari beduidend harder te zijn gegroeid, maar wel iets minder dan aanvankelijk werd gemeten. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 52,7 tegen 50,8 in januari. Dat is de hoogste stand in acht maanden. De voorlopige meting maakte melding van een indexstijging naar 53,0.

Deze cijfers helpen om de recessievrees te beteugelen, aldus econoom Chris Williamson van S&P. Maar er blijven zorgen over de kracht van het herstel, aldus de econoom. Positief is volgens hem echter dat het vertrouwen van ondernemers duidelijk is verbeterd, nu er over de energieprijzen minder zorgen zijn, en dat de inflatie heeft gepiekt.

Vanochtend liet de Franse industrie over januari een veel grotere productiedaling zien dan was voorzien. De producentenprijzen van de eurozone daalden over januari op maandbasis met 2,8 procent, een stuk meer dan de 0,6 procent die was verwacht. De stijging op jaarbasis kwam in de voorlopige meting uit op 15,0 procent, terwijl daar een stijging van 17,7 procent voor was voorzien.

De agenda van vrijdag is nog gevuld met de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over februari van ISM en S&P.

Sprekers zijn vandaag ECB-bestuurder Luis de Guindos, Fed-bestuurder Michelle Bowman en voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan.

Olie noteerde vrijdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 77,96 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 84,51 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0617. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0609 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0599 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa is van plan de capaciteit op te schroeven, nadat er in het vierde kwartaal en heel 2022 weer winst werd geboekt. De koers van het aandeel noteerde 5,5 procent hoger.

Parijs en Frankfurt kenden elk een handvol aandelenkoersen die daalden, maar de schade bleef zonder uitzondering onder het procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 3.981,35 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 33.003,57 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.462,98 punten.