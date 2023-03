Valuta: dollar maakt zich op voor banenweek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0620 dollar en lijkt daarmee voor deze week een soort tussenstation te hebben gevonden, in afwachting van de banenmarktcijfers van de Verenigde Staten over februari die volgende week worden gepubliceerd.

"Februari was een positieve maand voor de Amerikaanse dollar. Het neerwaarts lopende 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt momenteel op 1,0327, waarmee de neerwaartse trend aanhoudt", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij denken wel dat de herstelgolf van de dollar ten einde is gekomen en dat het weer tijd is voor zwakte. De markt houdt nu rekening met een piek in de beleidsrente van de Fed van 5,5 procent in 6 maanden, maar heeft de renteverlagingen door de Fed, die zij tegen het einde van het jaar verwachtten, grotendeels uitgeprijsd", aldus Boele.

Alle ogen zijn volgens Boele nu gericht op de belangrijke Amerikaanse macro-economische cijfers in de komende dagen en weken, zoals ISM en arbeidsmarktcijfers over februari die volgende week naar buiten komen. Zwakker dan verwachte cijfers zouden er volgens haar toe kunnen leiden dat de euro terugkeert naar 1,10 dollar. Andersom sluit ABN AMRO een test van de 1,0327 niet uit. "Wij verwachten nog steeds agressieve renteverlagingen door de Fed voor dit jaar en volgend jaar. Daarom denken wij dat de euro dit jaar en volgend jaar zal stijgen. Ons koersdoel voor eind 2023 is 1,12 dollar en eind 2024 1,16 dollar", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De Britse munt, toch weer een beetje terug na de aankondigingen van maandag omtrent een akkoord in de Brexit, heeft tijdens de recente herstelgolf van de Amerikaanse dollar veerkracht getoond. Sterling bewoog sinds begin februari zijwaarts rond het niveau van 1,20 dollar. De koers is boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gebleven, dat nu op 1,1922 dollar ligt. Dit betekent dat de trend in het pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar positief blijft.

Boele ziet verscheidene redenen voor die veerkracht. "Ten eerste is de economische groei minder zwak dan verwacht. Ook de detailhandelsverkopen waren beter dan verwacht. Ten tweede blijkt uit inflatiecijfers zoals de producentenprijzen en de Britse winkelprijzen dat de inflatiedruk nog niet afneemt. Ten derde heeft BoE-gouverneur Andrew Bailey aangegeven dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk zijn", aldus Boele.

Het zijn deze ontwikkelingen die volgens ABN AMRO hebben geleid tot verwachtingen van meer renteverhogingen door de Bank of England. "De financiële markten verwachten nu een piek in de beleidsrente van 4,6 procent in november en bijna geen renteverlagingen, vergeleken met een piek van 4,38 procent in september twee weken geleden", aldus Boele.

De Brexit-deal, het zogeheten Windsor Framework, tussen het VK en de EU heeft ook het sentiment ten aanzien van het Britse pond ondersteund. Het akkoord wil een einde maken aan het geschil over de handelsregeling voor Noord-Ierland na de Brexit. Maar premier Rishi Sunak moet de Noord-Ierse politici, vooral van de Democratic Unionist Party, en de parlementsleden van zijn eigen Conservatieve partij nog overtuigen om de deal te bekrachtigen. "Wij verwachten dat het pond beter zal presteren dan de dollar en ten opzichte van de euro een bandbreedte zal aanhouden. Ons koersdoel voor eind 2023 is 1,25 dollar en 0,90 euro voor een pond", zo gaf Boele vrijdag aan.

Vanochtend liet de Franse industrie over januari een veel grotere productiedaling zien dan was voorzien. De Europese dienstensectoren lieten in de tweede metingen voor wat betreft de toonaangevende landen groei zien, ofschoon de groei uiteindelijk in Duitsland en in de muntunie wel lager uitviel dan in de eerste meting kon worden opgetekend.

De producentenprijzen van de eurozone daalden over januari op maandbasis met 2,8 procent, een stuk meer dan de 0,6 procent die was verwacht. De stijging op jaarbasis kwam in de voorlopige meting uit op 15,0 procent, terwijl daar een stijging van 17,7 procent voor was voorzien.

De agenda van vrijdag is nog gevuld met de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over februari van ISM en S&P.

Sprekers zijn vandaag ECB-bestuurder Luis de Guindos, Fed-bestuurder Michelle Bowman en voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0605 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8847 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,1988 dollar.