ASMI en ASML trekken kar in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Kort na half 11 won de AEX 0,5 procent tot 758,83 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat de hogere rentes de winsten op de aandelenmarkten inperken, maar dat er wel wat optimisme is onder beleggers na uitspraken van Fed-lid Raphael Bostic op donderdag. Bostic verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar renteverhogingen kan beperken tot 25 basispunten in plaats van de verhoging met 50 basispunten die sommige andere Fed-leden voorstellen. "Daartegenover stond wel het commentaar van Fed-lid Waller die een hogere eindrente voorziet als de inflatie niet snel afkoelt", aldus Blekemolen.

"De rente op Amerikaanse staatsobligaties blijft stijgen", zo merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. "En dat is niet wat aandelenbeleggers graag zien. De gehele yield curve van Amerikaanse staatsobligaties, van één maand tot 30 jaar, ligt volgens de analist nu al boven de 4 procent. De laatste keer dat deze situatie zich voordeed, was in oktober 2007, zo stelde hij. "Beleggers moeten de ontwikkelingen op de obligatiemarkten goed in de gaten houden", waarschuwde Bouhmidi.

Op macro-economisch vlak bleek de Europese dienstensector in februari beduidend harder te zijn gegroeid, maar wel iets minder dan aanvankelijk werd gemeten. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 52,7 tegen 50,8 in januari. Dat is de hoogste stand in acht maanden. De voorlopige meting maakte melding van een indexstijging naar 53,0.

Deze cijfers helpen om de recessievrees te beteugelen, aldus econoom Chris Williamson van S&P. Maar er blijven zorgen over de kracht van het herstel, aldus de econoom. Positief is volgens hem echter dat het vertrouwen van ondernemers duidelijk is verbeterd, nu er over de energieprijzen minder zorgen zijn, en dat de inflatie heeft gepiekt.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0619. De olieprijzen maakten een pas op de plaats.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASML 1,8 procent en ASMI 2,5 procent. UMG verloor na cijfers 5,0 procent. Jefferies vond de jaarresultaten iets beter dan verwacht.

In de AMX won Air France-KLM 2,8 procent. Lufthansa kwam vanochtend met cijfers, die positief werden ontvangen. Just Eat Takeaway schreef 3,0 procent bij, ondanks een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. De Duitse bank herhaalde wel het koopadvies op de maaltijdbezorger. Corbion maakte een koersval van 9,3 procent na cijfers. De aangepaste EBITDA viel tegen, concludeerde ING en Degroof Petercam is bezorgd over PLA en de schuldpositie. AMG won 2,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won TomTom 1,2 procent. Accsys gaf 1,2 procent prijs.