Beursblik: resultaten Corbion stellen niet gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het vierde kwartaal meer omzet behaald dan verwacht, dankzij meevallende volumes, maar de EBITDA en PLA vielen tegen. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam vrijdag. De EBITDA van de kernactiviteiten kwam uit op 33,5 miljoen euro. Degroof had gerekend op 35,1 miljoen euro en de consensus lag op 38,8 miljoen euro. Corbion herhaalde de outlook, maar die geldt wel vanaf een lagere EBITDA-basis, aldus De Boer. Hij denkt dan ook dat de consensus voor de EBITDA met 1 tot 2 procent zal worden verlaagd. De Boer vindt verder dat de schuldpositie van Corbion een punt van zorg blijft. “En we hebben vraagtekens bij het herstel van PLA.” “PLA schoot enorm tekort, deels door het terugbrengen van de voorraden”, aldus de analist. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Corbion, maar De Boer besloot deze onder herziening te nemen. Het aandeel Corbion daalt vrijdag 8,8 procent tot 33,02 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.