Dienstensector eurozone groeit beduidend harder

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in februari beduidend harder gegroeid, hoewel iets minder dan aanvankelijk gemeten. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in februari uit op 52,7 tegen 50,8 in januari. Dat is de hoogste stand in acht maanden.

De voorlopige meting maakte melding van een indexstijging naar 53,0.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek woensdag te zijn afgenomen van 48,8 in januari naar 48,5 in februari.

De samengestelde index steeg zo van 50,3 naar 52,0, eveneens de hoogste stand in acht maanden. De voorlopige index stond op 52,3.

Deze cijfers helpen om de recessievrees te beteugelen, aldus econoom Chris Williamson van S&P. Maar er blijven zorgen over de kracht van het herstel, aldus de econoom. Positief is volgens hem echter dat het vertrouwen van ondernemers duidelijk is verbeterd, nu er over de energieprijzen minder zorgen zijn, en dat de inflatie heeft gepiekt.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.