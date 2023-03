Beursblik: Corbion onderliggend tegenvallend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het afgelopen kwartaal een flinke omzetgroei behaald en de analistentaxaties ruim verslagen, maar de aangepaste EBITDA viel tegen. Dit stelden analisten van ING vrijdag. De onderliggende EBITDA van Corbion bleef met 41,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 13,1 procent onder de raming van ING en 7,7 procent onder de consensus. De EBIT bleek met 19,1 miljoen wel net iets beter dan de door ING verwachte 18,7 miljoen euro, maar ook hier bleef Corbion volgens ING onder de consensus, zelfs ruim 20 procent. ING wees ook op de investeringen van Corbion die leidden tot een stijging van de nettoschuld naar 701 miljoen euro en een ratio van 3,8. Corbion herhaalde vrijdag de outlook voor 2023 en die vinden analisten ook haalbaar. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Corbion met een koersdoel van 38,11 euro. Het aandeel daalde vrijdag bijna 10 procent naar 32,74 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.