Beursblik: meevallende prestaties Universal Music Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies vrijdag. De omzet van 2,94 miljard euro was 5 procent meer dan de zakenbank had verwacht. De taxaties van Jefferies lagen wel onder de consensus, maar ook ten opzichte van die consensus presteerde UMG 2 procent beter. De aangepaste EBITDA van 620 miljoen euro viel dankzij de meevallende omzet ook hoger uit dan Jefferies had voorzien. Het aandeel Universal Music Group daalt vrijdag 3,6 procent naar 21,49 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.