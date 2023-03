Lufthansa boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN) Deutsche Lufthansa is van plan de capaciteit op te schroeven, nadat er in het vierde kwartaal en heel 2022 weer winst werd geboekt. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse luchtvaarder. In het afgelopen jaar boekte Lufthansa een nettowinst van 791 miljoen euro, waarbij 307 miljoen euro uit het vierde kwartaal kwam. In 2021 boekte de luchtvaarder nog een jaarverlies van 2,2 miljard euro. Het verlies in het vierde kwartaal bedroeg toen 314 miljoen euro. Lufthansa verwacht dat de vraag naar vliegreizen sterk blijft, na jaren van coronabeperkingen. Om aan de hogere vraag te voldoen, schroeft het bedrijf de capaciteit op. Lufthansa liet weten 22 langeafstandsvliegtuigen te hebben besteld bij Airbus en Boeing ter waarde van 7,5 miljard dollar. Lufthansa zei bovendien in verregaande gesprekken te zitten om nog meer vliegtuigen aan te schaffen. Ook zet Lufthansa vanaf juli zijn vier A380s-toestellen weer in voor routes op de VS. Lufthansa vervoerde afgelopen jaar 102 miljoen passagiers, ruimschoots het dubbele van het aantal passagiers in 2021. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 52 procent tot 8,9 miljard euro. De aangepaste EBIT bedroeg 575 miljoen euro tegen een verlies van 42 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf verwacht een significante verbetering van de aangepaste EBIT dit jaar. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten vooraf op een nettowinst van 875 miljoen euro in heel 2022 en van 386 miljoen euro in het vierde kwartaal bij een kwartaalomzet van 9,2 miljard euro en een aangepaste winst van 605 miljoen euro. Lufthansa is positief gestemd over de vraag naar vluchten rond Pasen en in de zomervakantie. Spanje, Italië en Griekenland zijn volgens het bedrijf populaire bestemmingen, net als Noord-Amerika. Lufthansa verwacht dit jaar de capaciteit op te kunnen krikken van 85 naar 90 procent ten opzichte van 2019. Bron: ABM Financial News

