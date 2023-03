Hogere opening AEX in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,7 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,8 procent hoger op 755,17 punten.

De Europese beurzen zullen vrijdag hun opmars verder doorzetten, na een verschuiving in de marktverwachting over de komende renteverhogingen van de Federal Reserve. Fed-president Raphael Bostic van Atlanta zei donderdag dat hij een renteverhoging van 25 basispunten nog steeds steunt.

Bostic behoort naar eigen zeggen tot het kamp dat een verhoging van 25 basispunten steunt, ondanks dat er steeds meer geluiden zijn dat de Fed de rentes in een hoger tempo moet verhogen tot boven de 5,00 tot 5,25 procent.

Tijdens de aankomende rentevergadering van de Fed op 22 maart gaat de federal funds rate vermoedelijk omhoog naar 4,75 tot 5,00 procent. Sinds de centrale bank ongeveer een jaar geleden begon met het verhogen van de rentes vanaf nul, is de S&P 500 index met meer dan 9 procent gedaald.

Bostic zei donderdag bovendien dat de centrale bank mogelijk in de zomer in de positie komt om een pauze in te lassen voor wat betreft de renteverhogingen.

"De economie ziet er nog steeds robuust uit en dat houdt de Fed hawkish", aldus beurshandelaar Oanda, ook wijzend op de fors gestegen arbeidskosten in de VS en de Europese kerninflatie die op recordhoogtes staat.

Veel analisten zijn nog steeds terughoudend over de verwachtingen voor de aandelenmarkten op korte termijn, gezien de verandering in het marktsentiment op basis van de sterke macrocijfers die nog altijd iedere maand verschijnen.

"De aandelenmarkten lijken nog steeds rijper voor een verdere daling", zo waarschuwden analisten van AXS Investment. De analisten kijken vooral uit naar cijfers over de ontwikkeling van de consumentenprijzen, later deze maand.

De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 78,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. Het opwaarts potentieel is volgens marktkenners beperkt door de aanhoudende inflatie, die de verwachting aanwakkert dat de wereldwijde centrale banken het monetaire beleid agressief zullen blijven verkrappen.

In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen licht lager.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0609. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0599.

Bedrijfsnieuws

ING heeft Karl Guha voorgesteld als voorzitter van de raad van commissarissen. Guha is de voormalige CEO van Van Lanschot Kempen.

Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald, maar die groeide opnieuw minder hard ten opzichte van de drie maanden ervoor. Aandeelhouders kunnen over 2022 een dividend tegemoet zien van 0,51 euro per aandeel.

Corbion heeft in het vierde kwartaal en in heel 2022 de kernomzet zien stijgen en ook de onderliggende resultaten zien oplopen. Corbion wil over 2022, net als over 2021, een dividend uitkeren van 0,56 euro per aandeel.

CTP heeft in 2022 de huurinkomsten verder zien stijgen, maar wist dat niet te vertalen naar een hogere nettowinst, maar de EPRA-winst steeg wel, net als het dividend.\

Hydratec Industries heeft een recordjaar achter de rug. Aandeelhouders kunnen over 2022 een dividend tegemoet zien van 6,00 euro per aandeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 3.981,35 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 33.003,57 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.462,98 punten.