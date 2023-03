Fed-gouverneur: minder vooruitgang met inflatie dan gedacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente meer dan verwacht moeten verhogen wanneer de macro-economische data robuust blijven. Dit zei Fed-gouverneur Christopher Waller donderdagavond tijdens een bankenforum in Los Angeles.



"Hoewel de inflatie sinds medio vorig jaar aan het dalen is, geven recente data aan dat we niet zoveel vooruitgang hebben geboekt als we dachten", aldus Waller.



Als de Amerikaanse arbeidsmarkt en inflatie de komende tijd afkoelen, dan gaat de Fed-bestuurder uit van "een verwachte eindrente tussen 5,1 en 5,4 procent."



"Aan de andere kant, als die data beter blijken dan verwacht, zal de beleidsrente dit jaar nog meer verhoogd moeten worden", aldus Waller, om zo het momentum niet te verliezen.



Eerder op de dag toonde Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic zich voorzichtiger en daarmee voor de markten ook meer dovish. Bostic, die vervangend bestuurslid is binnen het beleidscomité van de Fed, gaf donderdag aan dat hij de voorkeur geeft aan een renteverhoging van 25 basispunten bij de komende vergadering. Bostic benadrukte dat het gepast is om voorzichtigheid te betrachten bij het verhogen van de rente.



Tijdens de aankomende rentevergadering van de Fed op 22 maart gaat de federal funds rate vermoedelijk omhoog naar 4,75 tot 5,00 procent. Bron: ABM Financial News

