Sterke outlook HPE

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen verslagen en kwam donderdag met een sterke outlook. Dit bleek nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse IT-bedrijf.

In het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar boekte HPE een winst van 501 miljoen dollar, of 0,38 dollar per aandeel. In dezelfde periode een jaar eerder dook het bedrijf nog in de rode cijfers en kwam er een verlies van 304 miljoen dollar in de boeken.

De aangepaste winst van 0,63 dollar per aandeel was beter dan de 0,54 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden.

De omzet verbeterde op jaarbasis met 12 procent naar 7,8 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 7,45 miljard dollar.

Outlook

Voor het huidige tweede kwartaal rekent HPE op een omzet van 7,1 tot 7,5 miljard dollar, waar analisten 7 miljard dollar voorspellen.

In de nabeurshandel op Wall Street stijgt het aandeel donderdag ruim 5 procent.