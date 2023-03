Wall Street veert op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag opgeveerd en in het groen geëindigd. De S&P 500 steeg 0,8 procent op 3.981,35 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 33.003,57 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.462,98 punten.



Wall Street veerde op na uitspraken van Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic. Bostic, die vervangend bestuurslid is binnen het beleidscomité van de Federal Reserve, gaf donderdag tegenover de Wall Street Journal aan dat hij de voorkeur geeft aan een renteverhoging van 25 basispunten en dat het gepast is om voorzichtigheid te betrachten bij het verhogen van de rente.



Tijdens de aankomende rentevergadering van de Fed op 22 maart gaat de federal funds rate vermoedelijk omhoog naar 4,75 tot 5,00 procent. Sinds de centrale bank ongeveer een jaar geleden begon met het verhogen van de leenkosten vanaf nul, is de S&P 500 index met meer dan 9 procent gedaald.



Eerder op de dag stonden de indexen in New York onder druk en stegen de obligatierentes.



"De markt verwacht iets hogere rentes en ook voor een langere tijd, en dat duwt de obligatierentes omhoog en maakt dat aandelen een pauze nemen", aldus Des Lawrence van State Street Global Advisors.



Op macro-economisch vlak stonden de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het vierde kwartaal op het programma. De nieuwe wekelijkse steunaanvragen daalden met 2.000 naar 190.000, terwijl analisten hadden gerekend op 195.000. Inmiddels staat het cijfer al 7 weken op rij onder de 200.000. De arbeidskosten stegen sterker dan verwacht.



"Het zijn dit soort macropublicaties waardoor beleidsmakers blijven herhalen dat ze van plan zijn de rente te verhogen alvorens een pauze in te lassen, en dan de rente nog een hele tijd op een restrictief niveau te laten," aldus econoom Thomas Simons van Jefferies.



De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0599. WTI-olie werd ruim een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws



Tesla heeft woensdagavond tijdens een beleggersdag inzicht proberen te geven in de toekomst van de autobouwer, maar belangrijke details in de groeiplannen bleven uit en beleggers reageerden donderdag teleurgesteld. Het aandeel daalde bijna 6 procent.



Salesforce.com heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen overtroffen en verwacht in het lopende jaar recordwinsten. Aan het einde van het boekjaar, kondigde Salesforce al aan dat het 10 procent van het totale personeelsbestand van circa 80.000 werknemers wil ontslaan. "We hebben teveel mensen aangenomen in aanloop naar deze neerwaartse economische cyclus en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", zo stelde CEO Benioff destijds. Het aandeel steeg 11,5 procent.



Snowflake is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, maar boekte wel een hogere omzet. Het aandeel sloot 12,5 procent in de min.



Macy's heeft in 2022 de winstverwachting ruim gehaald. Op een vrijwel vlakke omzet van 24,4 miljard dollar boekte Macy's een aangepaste winst per aandeel van 4,48 dollar. Macy's rekende op een omzet van 24,3 tot 24,6 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,07 tot 4,27 dollar. Het aandeel steeg ruim 11 procent.



Best Buy heeft het in het laatste kwartaal van 2022 beter gedaan dan analisten hadden voorzien, maar de voor 2023 afgegeven outlook schiet tekort. Het aandeel daalde ruim 2 procent.

Bron: ABM Financial News