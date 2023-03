Olieprijs stijgt licht

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 78,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder.



Het opwaarts potentieel is volgens marktkenners beperkt door de aanhoudende inflatie, die de verwachting aanwakkert dat de wereldwijde centrale banken het monetaire beleid agressief zullen blijven verkrappen.



Donderdag werd bekend dat de inflatie in de eurozone in februari is uitgekomen op 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam in februari uit op 5,6 procent tegen 5,3 procent in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.



De laatste inflatiecijfers uit de eurozone zijn voor de Europese Centrale Bank geen aanleiding om te stoppen met de rente te verhogen, aldus econoom Bert Colijn van ING.



De oliemarkten zijn ondertussen wel positief over de Chinese economie en er is wat opluchting over de Amerikaanse olievoorraden.



Woensdag bleek uit het rapport van de Energy Information Administration dat de Amerikaanse voorraden met 1,2 miljoen vaten zijn gestegen. Dat was de kleinste stijging sinds 20 januari.



Het was ook ruim onder de stijging van 6,2 miljoen vaten die het American Petroleum Institute in zijn wekelijkse data rapporteerde.



Dat was een gevoel van opluchting voor de bulls, schreven analisten van Sevens Report Research, die daarbij ook wezen op de bescheiden daling van de bezettingsgraad in de raffinaderij.

Bron: ABM Financial News