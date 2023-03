Europese beurzen sluiten verrassend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verrassend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 460,02 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 15.327,64 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent bij een stand van 7.284,22 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.944,04 punten.

"De Europese markten werden opnieuw op de proef gesteld, nadat de inflatie in de eurozone hoger uitviel dan verwacht, en de kernprijzen stegen tot een nieuwe recordhoogte van 5,6 procent", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Terwijl de rendementen verder oplopen, hielden de markten in Europa echter goed stand", zag Hewson.

De Duitse Bund steeg donderdag naar 2,741 procent. De Amerikaanse variant noteerde op ruim 4,05 procent. De tweejarige rente in de VS steeg naar het hoogste niveau sinds 2006.

De inflatie in de eurozone kwam in februari uit op 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam in februari uit op 5,6 procent tegen 5,3 procent in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.

De laatste inflatiecijfers uit de eurozone zijn voor de Europese Centrale Bank geen aanleiding om te stoppen met de rente te verhogen, aldus econoom Bert Colijn van ING.

De ECB komt op 16 maart met een nieuw rentebesluit. Een verhoging van de rente met 50 basispunten "lijkt min of meer een zekerheid, en mei is nog ver weg", aldus Colijn. De komende periode moet duidelijk worden of de inflatiestijging in februari kortstondig was, of meer hardnekkig zal blijken, en wat dit betekent voor de rentevergadering in mei.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0598. WTI-olie werd een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws

AB InBev heeft in 2022 de eigen winstoutlook gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar de volumes vielen tegen. Het aandeel steeg een half procent.

Unibail-Rodamco-Westfield zet een winkelcentrum in het Amerikaanse San Diego in de etalage en is met een adviseur op zoek naar kopers. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Tevens verdwijnt het aandeel op 9 maart uit de AEX. In de toekomst zal Unibail alleen nog een notering in Parijs hebben. Het aandeel verloor een procent.

Halfgeleideraandelen stonden onder druk. Infineon daalde een half procent in Frankfurt en STMicroelectronics verloor ruim 3 procent in Parijs. ASML steeg wel een half procent in Amsterdam.

In de CAC 40 deed Eurofins Scientific goede zaken, met een winst van ruim 5,5 procent, terwijl de financials een lastige dag kenden. In de DAX ging Adidas aan kop, met een winst van 1,5 procent. Merck KGaA steeg een procent na het openen van de boeken. Covestro, dat ook met cijfers kwam, sloot de rij en daalde ruim 6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager. Alleen de Dow wist in het groen te blijven.