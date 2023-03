Groei UMG vertraagt verder

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald, maar die groeide opnieuw minder hard ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak donderdag nabeurs.

"2022 was opnieuw een jaar van aanhoudende groei bij UMG, met vooral een sterke groei van de vrije kasstroom", zei CFO Boyd Muir in een toelichting. Volgens de financieel topman is UMG goed gepositioneerd voor 2023 en blijft het bedrijf werken aan de doelstellingen voor de middellange termijn.

UMG boekte in de afgelopen verslagperiode een 16,7 procent hogere omzet op jaarbasis van 2,94 miljard euro. De groei lag in het derde kwartaal nog op bijna 24 procent en in de drie maanden daarvoor op ruim 25 procent. Op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet in het vierde kwartaal met 8,8 procent, van 13,3 procent in het derde kwartaal.

In het afgelopen kwartaal was sprake van groei in alle segmenten, aldus UMG. Bij Recorded Music, het segment waar streaming onder valt, steeg de omzet in het vierde kwartaal met 13,2 procent. In de drie maanden ervoor lag de groei bij deze tak op ruim 20 procent.

Streaming zelf was goed voor een groei van 13,3 procent.

De best presterende artiesten waren volgens het bedrijf Taylor Swift, The Beatles, Drake, SEVENTEEN en Lil Baby.

De aangepaste EBITDA verbeterde in het vierde kwartaal met 23,3 procent naar 620 miljoen euro, van 503 miljoen euro een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen was sprake van een stijging met 15,5 procent. De bijbehorende marge steeg op jaarbasis met 1,1 procentpunt naar 21,1 procent.

Over heel 2022 behaalde UMG een 21,6 procent hogere omzet van 10,34 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 2,14 miljard euro met een licht lagere marge van 20,6 procent.

De vrije kasstroom stond eind 2022 op 1,09 miljard euro. Dat is 70 procent meer dan in 2021.

Aandeelhouders kunnen over 2022 een dividend tegemoet zien van 0,51 euro per aandeel.

Het aandeel Universal Music Group sloot donderdag in Amsterdam licht lager op 22,29 euro.