Groen slot in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, ondanks een nieuwe tegenvaller op inflatievlak.

De AEX steeg 0,8 procent naar 755,17 punten.

Na eerder deze week al verschillende inflatietegenvallers in Europa voor de kiezen te hebben gehad, keken beleggers vandaag uit naar de prijzen in de eurozone.

De Europese consumentenprijzen stegen in februari mt 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam uit op 5,6 procent, 0,3 procentpunt hoger dan in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.

En dit zijn cijfers die voor de Europese Centrale Bank geen reden zijn om te stoppen met het verhogen van de rente, zei econoom Bert Colijn van ING.

De ECB komt op 16 maart met een nieuw rentebesluit. Een verhoging van de rente met 50 basispunten "lijkt min of meer een zekerheid, en mei is nog ver weg", aldus Colijn. De komende periode moet duidelijk worden of de inflatiestijging in februari kortstondig was, of meer hardnekkig zal blijken, en wat dit betekent voor de rentevergadering in mei.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB waarschuwde al dat er wellicht meer op komst is dan de markt nu inprijst.

De rentes liepen verder op, en vooral de tweejarige varianten. Zo steeg die in de VS naar het hoogste niveau sinds 2006.

De euro/dollar daalde naar 1,0598 en olie werd een half procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Heineken aan de leiding met een koerswinst van 2,3 procent. ArcelorMittal volgde met 1,7 procent, net als Adyen en Shell.

Unibail-Rodamco-Westfield daalde met ruim een procent. Unibail-Rodamco-Westfield zet een winkelcentrum in het Amerikaanse San Diego in de etalage en is met een adviseur op zoek naar kopers. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Tevens verdwijnt het aandeel op 9 maart uit de AEX. In de toekomst zal Unibail alleen nog een notering in Parijs hebben.

De slechtste prestaties werden opgetekend door Aegon en Besi, die 1,1 en 2,2 procent daalden.

In de Midkap won Just Eat Takeaway 2,3 procent en PostNL 1,6 procent. Alfen en Air France-KLM werden circa 1,8 procent goedkoper.

Bij de smallcaps ging Accsys 1,7 procent hoger, maar Azerion verloor 3,5 procent. Credit Suisse verlaagde na de jaarcijfers het koersdoel voor Azerion van 6,50 naar 3,90 euro, nu de groeivooruitzichten minder optimistisch zijn.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de S&P 500 en de Nasdaq lager, maar steeg de Dow Jones.