Best Buy overtreft analistenverwachting

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft het in het laatste kwartaal van 2022 beter gedaan dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse elektronicaretailer.

De omzet daalde over het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 januari, op jaarbasis van 16,36 miljard dollar naar 14,74 miljard dollar. De verwachting van analisten lag op een omzet van 14,72 miljard dollar.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet van Best Buy met 9,3 procent. De markt ging uit van een afname met 5,5 procent. Vorig jaar was er nog sprake van een plus van 2,3 procent.

De online-verkopen in de Amerikaanse thuismarkt daalden in het vierde kwartaal op vergelijkbare basis met 13,0 procent. De online-verkopen waren daarmee goed voor 38,0 procent van de inkomsten in Amerika tegen vorig jaar 39,4 procent.

De nettowinst daalde van 626 miljoen naar 495 miljoen dollar.

De aangepaste winst per aandeel daalde van 2,73 naar 2,61 dollar. De verwachting van analisten, geraadpleegd door FactSet, lag op 2,10 dollar.

In heel 2022 daalde de omzet van 51,8 naar 46,3 miljard dollar. De winst liep terug van 2,5 naar 1,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg afgelopen jaar 7,08 dollar.

Outlook

Voor lopende boekjaar verwacht Best Buy een omzet van 43,8 tot 45,2 miljard dollar en een daling van de vergelijkbare omzet met 3,0 tot 6,0 procent. CFO Matt Bilunas merkte op dat de meeste omzetdruk in het eerste kwartaal wordt verwacht, en dat gedurende het jaar die druk afneemt, omdat de vergelijkingsbasis eenvoudiger wordt.

De aangepaste winst per aandeel wordt voor dit jaar ingeschat op 5,70 tot 6,50 dollar. Hiervoor wordt in de consensus tot nog toe rekening gehouden met 6,72 dollar per aandeel.

Het aandeel Best Buy noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,5 procent lager.