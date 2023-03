Macy’s haalt verhoogde outlook ruim Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in 2022 de winstverwachting ruim gehaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse retailbedrijf. Op een vrijwel vlakke omzet van 24,4 miljard dollar boekte Macy's een aangepaste winst per aandeel van 4,48 dollar. Macy's rekende op een omzet van 24,3 tot 24,6 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,07 tot 4,27 dollar. De oude outlook ging uit van een winst per aandeel 4,00 tot 4,20 dollar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 0,3 procent, of 0,6 procent inclusief licenties. En in vergelijking tot 2019 ging het om plussen van 3,5 en 3,7 procent. Macy's verwacht dat de marktomstandigheden onzeker zullen blijven. De retailer mikt op een omzet in 2023 van 23,7 tot 24,2 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 3,67 tot 4,11 dollar. De consensus van FactSet rekent voor 2023 op een omzet van 24,2 miljard dollar met een winst per aandeel van 3,78 dollar. Het aandeel Macy's lijkt donderdag 12,5 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

