Veel meer omzet en winst voor Petrobras Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Petrobras heeft een goed einde van het jaar achter de rug en sloot 2022 af met veel meer omzet en winst dan in 2021. Dit bleek uit cijfers van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij, die tevens een belangrijke opdrachtgever is van SBM Offshore. In het afgelopen kwartaal behaalde Petrobras een omzet van 30,2 miljard dollar. Dat is 6 miljard dollar meer dan in de laatste drie maanden van 2021. Hierdoor kwam de jaaromzet uit op 124,5 miljard dollar, ruim 48 procent meer dan in 2021. De aangepaste EBITDA steeg in 2022 zelfs met 52 procent op jaarbasis tot 66,2 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 36,6 miljard dollar, een plus van ruim 84 procent. De vrije kasstroom steeg van 31,5 naar 40,1 miljard dollar. En aan het einde van 2022 had Petrobras een nettoschuld van 41,5 miljard dollar. Dat was 47,6 miljard dollar een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.