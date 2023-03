Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, na teleurstellende inflatiedata uit de eurozone.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent op 456,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.250,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 7.204,58 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.895,02 punten.

"Beleggers vrezen meer renteverhogingen nu de inflatie in Duitsland weer toeneemt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In reactie op de inflatiecijfers lopen de obligatierentes weer op, zo ziet de expert van ING. De Europese consumentenprijzen kwamen in februari uit op 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam in februari uit op 5,6 procent tegen 5,3 procent in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.

In de muntunie bleef de werkloosheid in januari op 6,7 procent staan.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels boven de 4 procent en de Duitse Bund op 2,73 procent.

Voor vanmiddag staan in de VS twee macro-economische data op de agenda en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het vierde kwartaal.

Sprekers vandaag zijn ECB-bestuurslid Isabel Schnabel en Fed-bestuurder Christopher Waller.

Olie werd donderdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 78,17 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 84,78 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0619. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0637 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0660 op de borden.



Bedrijfsnieuws

AB InBev heeft in 2022 de eigen winstoutlook gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar de volumes vielen tegen. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent lager.

Unibail-Rodamco-Westfield zet een winkelcentrum in het Amerikaanse San Diego in de etalage en is met een adviseur op zoek naar kopers. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Tevens verdwijnt het aandeel op 9 maart uit de AEX. In de toekomst zal Unibail alleen nog een notering in Parijs hebben. De koers van het aandeel noteerde donderdag 0,5 procent lager.

In Parijs noteerden vanochtend zeven aandelenkoersen boven de slotnoteringen van woensdag, terwijl de koers van het aandeel Eurofins Scientific 2 procent won. De koers van het aandeel STMicroelectronics daalde bijna 6 procent. Ook in bijvoorbeeld Amsterdam hebben de halfgeleideraandelen het moeilijk.

In Frankfurt noteerden elf aandelenkoersen een bescheiden winst en één een stijging van 1,5 procent. Die was voor het aandeel Zalando. De koers van het aandeel Covestro daalde 3,8 procent. Het chipaandeel Infineon verloor 2,4 procent in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 3.951,41 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 32.662,04 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.379,48 punten.