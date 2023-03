Valuta: euro naar verwachting in zijwaarts patroon

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,0630 dollar en lijkt nu een beetje een zijwaarts patroon te volgen, nadat duidelijk werd dat de inflatiedata in de Verenigde Staten noch in de eurozone reden gaven tot vreugde.

De monetaire beleidsmakers in beide regio's laten zich leiden door de macrocijfers en zullen dan ook geen afscheid nemen van het huidige beleid van renteverhogingen.

"De kans dat de Europese Centrale Bank de rente in maart met 75 basispunten verhoogt in plaats van de nu ingeprijsde 50 is groter dan de keuze voor 25 basispunten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee oogt de ECB net zo 'hands on' als de Federal Reserve en dat houdt de euro naar verwachting op het huidige niveau", aldus de handelaar.

De Europese consumentenprijzen in februari kwamen in een eerste meting uit op 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam in februari uit op 5,6 procent tegen 5,3 procent in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.

In de muntunie bleef de werkloosheid in januari op 6,7 procent staan.

Voor vanmiddag staan in de VS twee macro-economische data op de agenda en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het vierde kwartaal. De steunaanvragen worden ingeschat op 195.000, 3.000 hoger dan een week eerder.

Sprekers vandaag zijn ECB-bestuurslid Isabel Schnabel en Fed-bestuurder Christopher Waller

De euro noteerde donderdag 0,4 procent lager op 1,0623 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8880 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,1962 dollar.