AEX doet kleine stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 744,48 punten. "Beleggers vrezen meer renteverhogingen nu de inflatie in Duitsland weer toeneemt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In reactie op de inflatiecijfers lopen de obligatierentes weer op, zo ziet de expert van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels boven de 4 procent en de Duitse Bund op 2,75 procent.



Vanochtend bleek ook de inflatie in Nederland weer aan te trekken. In de eurozone daalde de inflatie slechts fractioneel. "De recessievrees die er nog niet zo lang geleden was, is omgeslagen in inflatie- en rentevrees. De hogere rentes zetten aandelenkoersen onder druk, al blijft de volatiliteit beperkt", aldus ING. "De Europese beurzen zijn de maand niet goed begonnen", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Alleen de Britse FTSE 1000 liet een outperformance zien, vanwege de zware weging van grondstofaandelen, die sterk presteerden op het vooruitzicht dat de Chinese economie verder heropent, zo merkte de analist op. Als één van de redenen van de veerkrachtige beurzen in de afgelopen tijd noemde Hewson het vertrouwen dat de piekrentes dichtbij zijn en dat er spoedig begonnen kan worden met het weer verruimen van het monetaire beleid door centrale banken. "Maar dit laatste punt wordt steeds onwaarschijnlijker", waarschuwde Hewson. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0623. De olieprijzen stegen met een half procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Randstad met 0,4 procent. Prosus verloor juist 2,1 procent. Prosus zegt de opties voor OLX Autos te bekijken, waaronder een verkoop, omdat de divisie niet langer past binnen de strategie van het bedrijf. Sectorgenoten ASMI en ASML leverden tot 2,0 procent in. In de AMX won WDP 0,7 procent. ABN AMRO verloor 2,0 procent. Onder de kleinere aandelen won Ebusco 0,6 procent. Ebusco heeft in Zweden een opdracht voor 23 3.0 bussen ontvangen. Vastned won 1,1 procent. Azerion gaf 3,8 procent prijs. Bron: ABM Financial News

