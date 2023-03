Update: ECB verhoogt rente toch met 50 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

Door de verhoging met 50 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 3,50, 3,75 en 3,00 procent.

"De inflatie blijft naar verwachting te lang te hoog. De Raad van Bestuur heeft vandaag dan ook besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en is vastbesloten de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent op middellange termijn", zei de centrale bank in een toelichting.

"De grote onzekerheid versterkt het belang van een op data gebaseerde benadering bij de besluiten van de Raad van Bestuur over de beleidsrente. Deze besluiten zullen worden bepaald door de beoordeling van de inflatievooruitzichten door de Raad in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie", zei de centrale bank.

De ECB maakte de afgelopen tijd al duidelijk dat het nog niet klaar is met zijn renteverhogingen, hoewel de laatste dagen bij beleggers twijfel ontstond door de problemen bij een aantal Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse.

"De Raad van Bestuur volgt de huidige spanningen op de markt van nabij en staat klaar om zo nodig te reageren om de prijsstabiliteit en de financiële stabiliteit in het eurogebied te handhaven", aldus de ECB, die benadrukte dat de banksector in de eurozone "schokbestendig" is, "met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities."

Groei en inflatie

De ECB kwam donderdag ook met nieuwe groei- en inflatieramingen. Dit jaar komt de inflatie vermoedelijk uit op 5,3 procent. Dat was drie maanden geleden 6,3 procent.

In 2024 koelt de inflatie af tot 2,9 procent en in 2025 daalt de inflatie tot 2,1 procent en daarmee dicht bij de doelstelling van de ECB van 2 procent. In december ging de centrale bank nog uit van een inflatie van 3,4 procent in 2024 en van 2,3 procent in 2025.

De kerninflatie komt met 4,6 procent in 2023 wel hoger uit dan de verwachting van 4,2 procent in december. In 2024 moet de kerninflatie afkoelen tot 2,5 procent en tot 2,2 procent in 2025.

De economie in de eurozone groeit dit jaar naar verwachting met 1,0 procent. In 2024 moet de groei uitkomen op 1,6 procent, net als in 2025. Drie maanden geleden rekende de ECB voor 2023 op een bescheiden groei van een half procent. De verwachte groei voor 2024 en 2025 kwam toen met respectievelijk 1,9 en 1,8 procent wel iets hoger uit dan in de nieuwe ramingen.

Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting.

De euro/dollar noteert rond het rentebesluit op 1,0599 en is vervolgens gedaald tot 1,0560.

