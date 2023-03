Unibail-Rodamco verdwijnt van Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unibail-Rodamco

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield zal voortaan alleen nog maar op Euronext Parijs verhandelbaar zijn. Dit meldde het vastgoedfonds donderdag. Na goedkeuring van beursbedrijf Euronext wordt Parijs per 14 april de referentiemarkt van Unibail. Dat betekent een vertrek uit Amsterdam, aldus het fonds. Unibail wordt op 27 april het laatst verhandeld in Amsterdam. Dit betekent ook dat Unibail uit de AEX verdwijnt, per 9 maart. Unibail blijft wel deel uitmaken van de CAC40. Bron: ABM Financial News

