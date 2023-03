Prosus wil OLX Autos verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus zegt de opties voor OLX Autos te bekijken, waaronder een verkoop, omdat de divisie niet langer past binnen de strategie van het bedrijf. Dit meldde de investeerder met een notering aan het Amsterdamse Damrak donderdag. "Hoewel OLX Autos een leidende positie heeft vergaard in de belangrijkste markten dankzij het sterke platform en de lokale focus, is het nastreven van mondiale groei voor deze divisie niet langer de juiste optie voor onze aandeelhouders", concludeerde Prosus. Prosus zegt "alle opties" te bekijken voor OLX en stelde "significante waarde" te zien in de divisie binnen de lokale markten. De verkoop van OLX Autos moet volgens Prosus leiden tot een significante verbetering van de winstgevendheid van het Classifieds-segment. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.