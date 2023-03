Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong nog geen 0,1 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,5 procent lager op 749,38 punten.

De Europese beurzen staan een zwakke start van de handelsdag te wachten, nu de rentes op de obligatiemarkten verder aantrekken, omdat de inflatie hardnekkig blijkt. Dit bleek de afgelopen dagen uit cijfers uit Spanje, Frankrijk en Duitsland, en vanochtend uit Nederland.

"Er is een groeiend besef dat de economie nog niet volledig de impact heeft verwerkt van alle renteverhogingen", aldus analist Thorne Perkin van Papamarkou Wellner Perkin.

Het volgende rentebesluit van de Federal Reserve wordt pas aan het einde van maart verwacht, waardoor beleggers tot die tijd alle woorden van Amerikaanse centrale bankiers zullen afwegen, zo verwachten analisten van Schwab Center for Financial Research. "We weten dat we in de komende drie weken nog geen nieuwe renteverhogingen hoeven te verwachten. De markten zullen tot die tijd in een vacuüm zitten."

Fed-president Neel Kashkari van Minneapolis zei woensdag nog dat hij alle opties nog op tafel houdt voor wat betreft de omvang van de volgende renteverhoging in maart.

Vermogensbeheerder Samuel Dedio van Patrumin Investors zegt kansen te zien in bedrijfsobligaties met een korte looptijd van een jaar of minder. Daarna wordt het moeilijk te voorspellen hoe bedrijven hun investeringen en overnames kunnen financieren, gezien de onzekerheid rond het rentebeleid van de Fed. "Bedrijven moeten zich aanpassen voor de hogere kapitaalkosten."

Strateeg Rusty Vanneman van Orion Advisor Solutions stelde wel dat de heropening van de Chinese economie na het zero-covidbeleid nog onderschat wordt, vooral door Amerikaanse beleggers. "Het zal de grondstofprijzen wat aanjagen, waardoor de mondiale inflatie verder aantrekt."

"De coronaviruscrisis verdwijnt snel naar de achtergrond en de vraag naar grondstoffen om fabrieken draaiende te houden, zal naar verwachting sterk zijn", zei Hargreaves Lansdown.

De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Tegelijkertijd werd woensdag bekend dat de Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie in februari is gestegen tot 52,6, tegen 50,1 in de voorgaande maand. Groei in China zal de vraag naar olie aanjagen, is de verwachting.

De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,8 procent hoger op 77,69 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen licht.

De euro/dollar noteerde op 1,0640. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0576 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0673 op de borden.

Bedrijfsnieuws

SBM Offshore wil Allard Castelein benoemen tot lid van de raad van commissarissen.

Ebusco heeft in Zweden een opdracht voor 23 3.0 bussen ontvangen, met een optie voor nog een 41 bussen. FInanciële details werden niet gedeeld.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 3.951,41 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 32.662,04 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.379,48 punten.