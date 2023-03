AB InBev haalt winstdoelstelling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) AB InBev heeft in 2022 de eigen winstoutlook gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar de volumes vielen tegen. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van 's werelds grootste brouwer. De opbrengsten van AB InBev stegen vorig jaar met 11,2 procent tot 57,8 miljard dollar, zo maakte de brouwer vanmorgen bekend. In het vierde kwartaal was er een stijging met 10,2 procent. Daarmee bleef het bedrijf onder de consensusverwachting van een groei met 11,4 procent voor het boekjaar en van 11 procent voor het vierde kwartaal. De totale volumes namen over het volledige boekjaar met 2,3 procent toe, waarbij het volume eigen bieren met 1,8 procent en het volume niet-bieren met 5,2 procent steeg. De totale volumes namen in het vierde kwartaal met 0,6 procent af. De consensus lag op een stijging met respectievelijk 2,1 en 3,0 procent. De evolutie van de volumes viel dus tegen. De genormaliseerde EBITDA steeg op jaarbasis met 7,2 procent tot 19,8 miljard dollar, waarbij de marge met 126 basispunten daalde tot 34,3 procent. De genormaliseerde EBITDA steeg in het vierde kwartaal met 7,6 procent tot 4,9 miljard dollar waarbij de marge met 80 basispunten daalde tot 33,7 procent. De consensus voor de EBITDA groei ging uit van 7,1 procent voor het vierde kwartaal en van 7 procent voor 2022. De onderliggende winst per aandeel bedroeg 3,03 dollar over het volledige boekjaar, een toename ten opzichte van 2,88 dollar in 2021. Het vierde kwartaal droeg 0,86 dollar bij, een toename ten opzichte van 0,74 dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De consensus van de onderliggende winst per aandeel lag op 0,72 dollar voor het vierde kwartaal en van 2,90 dollar voor het boekjaar 2022. In het geval van de brouwer wordt de evolutie van de schulden op de voet gevolgd. De schuldratio bedroeg 3,51 op 31 december 2022, ten opzichte van 3,96 op 31 december 2021. Er wordt door de brouwer een dividend van 0,75 euro per aandeel voorgesteld. Outlook De brouwer verwacht dat de EBITDA in 2023, overeenkomstig de vooruitzichten op middellange termijn, zal stijgen met 4 tot 8 procent en dat de opbrengsten sneller zullen stijgen dan de EBITDA dankzij een gezond evenwicht tussen volume en prijs. AB InBev denkt dit jaar 4,5 tot 5,0 miljard dollar te investeren. Bron: ABM Financial News

