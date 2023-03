Europese beurzen openen verdeeld in afwachting van inflatiecijfers

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een gemengde opening tegemoet, in afwachting van nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. De afgelopen dagen bleek in veel landen in Europa de inflatie gestegen in plaats van gedaald.

IG voorziet een openingsverlies van 20 punten voor de Duitse DAX, een min van 5 punten voor de Franse CAC 40, maar een stijging van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De ochtendwinsten vervlogen na tegenvallende Duitse inflatiecijfers.



De beurzen trokken zich in eerste instantie nog op aan sterke Chinese inkoopmanagersindex, die de hoop op een economisch herstel van het land aanwakkerde, nadat het zijn strikte coronabeleid had opgeheven.

De industrie in de eurozone bleek in februari juist iets harder gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,8 naar 48,5.

Ook in Duitsland was sprake van een iets sterkere krimp, evenals in Frankrijk. In Italië trok de groei licht aan en in Spanje sloeg de activiteit in de industrie om van krimp naar groei. In Nederland versnelde de krimp. De Britse dienstensector is in februari nog maar nauwelijks gekrompen.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in februari harder gestegen dan verwacht. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 8,7 procent, wat gelijk was aan de stijging in januari. De markt rekende echter op een daling van de inflatie naar 8,5 procent.



Dinsdag bleek de inflatie in Spanje en Frankrijk zelfs gestegen. Allemaal signalen dat de Europese Centrale Bank de rente verder zal willen verhogen. Hierdoor stegen de euro en bijvoorbeeld de Duitse Bund.

Bedrijfsnieuws

België bereidt de verkoop voor van een derde van het belang van 7,8 procent in BNP Paribas. Dat werd gisteren gemeld door het Belgische staatsparticipatiebureau FPIM, aldus verschillende media. Het aandeel BNP Paribas noteerde 4,2 procent lager.

In Parijs steeg Stellantis 3,2 procent. Eurofins Scientific daalde circa 12,1 procent, na de publicatie van een winstdaling in 2022.

In Frankfurt was Siemens Energy met een winst van 3,5 procent de sterkste stijger. Fresenius Medical daalde 5,7 procent.

Het aandeel ASMI daalde in Amsterdam na cijfers 6,0 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood, na woensdag ook al lager te zijn gesloten.

De aandelenmarkten op Wall Street vonden in eerste instantie steun in tekenen van herstel van de Chinese economie. De Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie kwam in februari uit op 52,6, tegen 50,1 in de voorgaande maand.

"Er waait een hoopvolle wind door de markten dat de heropening van China de zwakte in andere landen, die worden geteisterd door hardnekkige inflatie en een verslechterende crisis in de kosten van levensonderhoud, zal compenseren", zei Hargreaves Lansdown.

"De coronaviruscrisis verdwijnt snel naar de achtergrond en de vraag naar grondstoffen om fabrieken draaiende te houden, zal naar verwachting sterk zijn", voegde Hargreaves toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 5,7 procent. De marktindex daalde van 199,8 naar 188,5.

Uit een tweetal inkoopmanagersindexen voor de industrie bleek dat de krimp in de Amerikaanse industrie in februari licht is afgenomen. De index van S&P Global ging van 46,9 in januari naar 47,3 in februari, terwijl de index van ISM steeg van 47,4 naar 47,7.

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in januari op maandbasis gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis stegen de bouwuitgaven met 5,7 procent.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,8 procent, ofwel 0,64 dollar, hoger op 77,69 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het vierde kwartaal.

Bedrijfsnieuws

HP had afgelopen kwartaal nog steeds last van de zwakke PC- en printermarkt. HP verwacht dat de PC-markt dit jaar met meer dan 15 procent zal krimpen, maar met een verbetering in de tweede jaarhelft. Voor het lopende kwartaal rekent HP op een aangepaste winst per aandeel van 0,73 tot 0,83 dollar. Analisten voorspellen een aangepaste winst per aandeel van 0,76 dollar. Het aandeel daalde circa 2,5 procent.

Rivian Automotive levert in 2023 minder elektrische voertuigen af dan verwacht, waarbij problemen in de aanvoerketen volgens de fabrikant de grote boosdoener zijn. Het aandeel verloor circa 19,0 procent.

Vandaag vindt de beleggersdag van Tesla plaats. Het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Lowe's heeft de omzet in het vierde kwartaal zien stijgen, maar rekent voor 2023 op een duidelijk lagere omzet. Lowe’s daalde bijna 6,0 procent.

AMC Entertainment is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Het aandeel verloor ongeveer 8,2 procent.

Het aandeel Kohl’s noteerde circa 1,6 procent lager, nadat de warenhuisketen een groot verlies publiceerde. Analisten hadden gerekend op bijna een dollar winst per aandeel in het afgelopen kwartaal, maar Kohl’s leed een verlies van 2,49 dollar per aandeel.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0640. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0576 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0673 op de borden.

