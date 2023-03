Olieprijs hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 februari zijn gestegen met 1,2 miljoen vaten tot 480,2 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 0,9 miljoen vaten tot 239,2 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,2 miljoen vaten tot 122,1 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 85,8 procent. Dat was een week eerder 85,9 procent.

Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat een toename van de Amerikaanse voorraden ruwe olie met 6,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 1,8 miljoen vaten en distillaten afnamen met 341.000 vaten.

De stijging markeert de tiende opeenvolgende week van stijgende voorraden in de VS, waarbij de totale voorraden ruwe olie verder stijgen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde op dit moment in het seizoen, zei ING.

Tegelijkertijd werd bekend dat de Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie in februari is gestegen tot 52,6, tegen 50,1 in de voorgaande maand, wat de hoop [verder] versterkte op een sterkere vraag naar ruwe olie uit China, nadat Beijing zijn coronavirusmaatregelen beëindigde.

Ondertussen zal Rusland in maart de productie van ruwe olie verminderen en de export beperken als reactie op nieuwe rondes van prijsplafonds en sancties opgelegd door Westerse landen vanwege de Russische invasie van Oekraïne iets meer dan een jaar geleden.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,8 procent, ofwel 0,64 dollar, hoger op 77,69 dollar op de New York Mercantile Exchange.