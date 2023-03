SBM Offshore nomineert nieuwe commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore wil Allard Castelein benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Dit meldde de dienstverlener aan de olie- en gassector woensdag nabeurs. De benoeming van Castelein staat op de agenda tijdens de jaarvergadering op 13 april 2023. Bij goedkeuring van het voorstel zal Castelein per direct aantreden. Castelein is momenteel CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Deze zomer legt hij zijn functie neer. Bron: ABM Financial News

