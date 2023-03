Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 457,68 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 15.305,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 7.234,25 punten. Alleen de Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.914,93 punten.

De ochtendwinsten vervlogen na tegenvallende Duitse inflatiecijfers.



De beurzen trokken zich in eerste instantie nog op aan sterke Chinese inkoopmanagersindex, die de hoop op een economisch herstel van het land aanwakkerde, nadat het zijn strikte coronabeleid had opgeheven.

De industrie in de eurozone bleek in februari juist iets harder gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,8 naar 48,5.

Ook in Duitsland was sprake van een iets sterkere krimp, evenals in Frankrijk. In Italië trok de groei licht aan en in Spanje sloeg de activiteit in de industrie om van krimp naar groei. In Nederland versnelde de krimp. De Britse dienstensector is in februari nog maar nauwelijks gekrompen.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in februari harder gestegen dan verwacht. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 8,7 procent, wat gelijk was aan de stijging in januari. De markt rekende echter op een daling van de inflatie naar 8,5 procent.



Dinsdag bleek de inflatie in Spanje en Frankrijk zelfs gestegen. Allemaal signalen dat de Europese Centrale Bank de rente verder zal willen verhogen. Hierdoor stegen de euro en bijvoorbeeld de Duitse Bund.

De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0574 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0576 op de borden.

Olie werd woensdag 0,4 procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

België bereidt de verkoop voor van een derde van het belang van 7,8 procent in BNP Paribas. Dat werd gisteren gemeld door het Belgische staatsparticipatiebureau FPIM, aldus verschillende media. Het aandeel BNP Paribas noteerde 4,2 procent lager.

In Parijs steeg Stellantis 3,2 procent. Eurofins Scientific daalde circa 12,1 procent, na de publicatie van een winstdaling in 2022.

In Frankfurt was Siemens Energy met een winst van 3,5 procent de sterkste stijger. Fresenius Medical daalde 5,7 procent.

Het aandeel ASMI daalde in Amsterdam na cijfers 6,0 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 3.950,01 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het rood.