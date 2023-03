AEX houdt winst niet vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs was woensdag goed op weg om maart met een mooie winst te starten, maar een tegenvallend Duits inflatiecijfer voorkwam dit. De AEX sloot 0,5 procent lager op 749,38 punten. Circa een uurtje voor het Duitse cijfer piekte de AEX op 759 punten, maar toen bleek dat de inflatie niet was gedaald, maar onveranderd op 8,7 procent bleef staan, verspeelde de Amsterdamse hoofdgraadmeter de winst. Er is in Duitsland dan ook nauwelijks tot geen sprake van desinflatie, aldus econoom Carsten Brzeski van ING, met uitzondering van de prijzen voor energie en grondstoffen. "De inflatiedruk is verre van achter de rug", waarschuwde Brzeski. Dat bleek ook wel uit de Duitse Bund, die steeg naar 2,72 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde net onder de 4 procent. "Vandaag hebben de Duitse inflatiecijfers de argumenten voor verdere [rente]stijgingen alleen maar versterkt", zeiden analisten van KBC. De inkoopmanagersindexen voor de Europese industrie toonden voor februari een kleine krimpversnelling, terwijl de inkoopdata in de VS juist een iets kleinere krimp lieten zien. De euro/dollar steeg naar 1,0673. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Prosus met 3,2 procent, na een koerssprong van Tencent vanochtend in Hongkong. ArcelorMittal steeg 2,3 procent, nadat uit cijfers van S&P bleek dat de Chinese industrie de groei er weer flink in heeft. Ook verhoogde ING het koersdoel voor het staalaandeel licht. ASMI daalde na cijfers 6,0 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro. De outlook voor de eerste twee kwartalen ligt wat hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht, aldus Degroof, maar voor heel 2023 zijn er geen verrassingen. In de AMX won PostNL 3,3 procent en AMG steeg 3,8 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 54,00 naar 55,00 euro. Just Eat Takeaway.com verloor 3,2 procent na publicatie van de definitieve jaarcijfers. Jefferies merkte op dat de maaltijdbezorger geen verwachting afgaf voor de voorziene brutotransactiewaarde dit jaar. In het licht van de flinke investeringen en de tegenwind op macro-economisch vlak, maar ook van de kostenbesparingen, integratievoordelen en de lagere verliezen in Zuid-Europa en Australië, denkt ING dat de outlook voor 2023 "zeer conservatief" is. Just Eat Takeaway mikt voor dit jaar op een aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro. WDP werd 3,3 procent goedkoper. En in de AEX daalde Unibail-Rodamco 3,6 procent. Ook elders in Europa stonden vastgoedaandelen lager, als gevolg van de oplopende rentes. Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 4,0 procent en Ordina 1,8 procent. Azerion verloor 8,4 procent na een koerssprong op dinsdag en Ebusco daalde 2,6 procent. Na het afketsen van een overname van Allfunds door Euronext, steeg het aandeel Euronext 4,0 procent, terwijl Allfunds meer dan 13 procent daalde. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent lager. Bron: ABM Financial News

