Amerikaanse futures fractioneel in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen woensdag circa een half uur voor de start van de handel op een iets lagere opening van Wall Street.

Futures op de S&P 500 index noteerden woensdagmiddag 0,2 procent in het rood en die voor de Nasdaq ook 0,2 procent, na eerder op de dag nog in het groen te hebben gestaan.

Februari eindigde voor de Amerikaanse beurzen in mineur. Zo daalde de S&P 2,6 procent en de Nasdaq 1,1 procent.

Veel aandacht zal vanmiddag uitgaan naar de inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie. Vanochtend bleek de index voor Chinese sterk gestegen. Niet heel verrassend, oordeelden analisten, aangezien de coronamaatregelen zijn afgeschaft. Gevolg is wel dat de prijzen voor veel grondstoffen, zoals koper, stevig oplopen. Dat is geen goed nieuws voor de inflatie.

"Dit houdt aandelen gevangen tussen enerzijds een positieve reactie op de [Chinese] groei en anderzijds een negatieve reactie op de inflatie en mogelijk hogere rentes", aldus analisten van Saxo Bank.

Naast de inkoopdata zijn er vanmiddag ook cijfers over de vacatures, de bouw en de olievoorraden. De olieprijs daalt woensdagmiddag circa een procent.

De euro/dollar handelt op 1,0672 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,955 procent.

De euro steeg ten opzichte van de dollar, nadat de Duitse inflatie gelijk bleef in februari in plaats van daalde. Dit betekent dat de Europese Centrale Bank mogelijk de rente verder moet verhogen en dat duwt de euro hoger.

Analisten van Deutsche Bank denken dat de ECB mogelijk net zo’n agressief rentebeleid kan gaan voeren als de Federal Reserve.

Bedrijfsnieuws

HP had afgelopen kwartaal nog steeds last van de zwakke PC- en printermarkt. HP verwacht dat de PC-markt dit jaar met meer dan 15 procent zal krimpen, maar met een verbetering in de tweede jaarhelft. Voor het lopende kwartaal rekent HP op een aangepaste winst per aandeel van 0,73 tot 0,83 dollar. Analisten voorspellen een aangepaste winst per aandeel van 0,76 dollar.

Rivian Automotive levert in 2023 minder elektrische voertuigen af dan verwacht, waarbij problemen in de aanvoerketen volgens de fabrikant de grote boosdoener zijn. Het aandeel Rivian zal vermoedelijk 8,5 procent lager openen.

Vandaag vindt de beleggersdag van Tesla plaats. Het aandeel noteert licht hoger.

Lowe's heeft de omzet in het vierde kwartaal zien stijgen, maar rekent voor 2023 op een duidelijk lagere omzet. Lowe’s opent 0,4 procent hoger.

AMC Entertainment is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Toch zal het aandeel vanmiddag meer dan 5 procent inleveren.

Het aandeel Kohl’s opent flink lager, nadat de warenhuisketen een groot verlies publiceerde. Analisten hadden gerekend op bijna een dollar winst per aandeel in het afgelopen kwartaal, maar Kohl’s leed een verlies van 2,49 dollar per aandeel.

Slotstanden

De S&P 500 daalde dinsdag 0,3 procent op 3.970,15 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 32.656,70 punten en de Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.455,54 punten.