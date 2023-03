Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag, op eerste handelsdag van de maand, hoger in afwachting van het Duitse inflatierapport over februari.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 461,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.480,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,7 procent met een stand van 7.316,52 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.922,00 punten.

Beleggers blijven terughoudend vanwege de zorgen dat de inflatie nog een tijd hoog blijft, wat de rentes op de obligatiemarkten aanjaagt. De markt is volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx vooral benieuwd hoe de inflatie in de gehele eurozone zich ontwikkeld.

Dat inflatiecijfer verschijnt op donderdag en analisten mikken volgens Lynx op een inflatie van 8,2 procent. Dat zou een afname betekenen van de 8,6 procent in januari.

Volgens Blekemolen is er wel wat optimisme over de laatste ontwikkelingen in China. "Het lijkt erop dat de activiteit in China weer terugkeert nu de meeste lockdowns daar eindelijk achter de rug zijn."

Uit de inkoopmanagersindices bleek verder dat de krimp in de industrie in Duitsland en Frankrijk nog iets steviger uitviel dan eerder was ingeschat.

Vanmiddag gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de Duitse inflatie in februari. Daarna zijn in de Verenigde Staten de twee inkoopmanagersindices van de Amerikaanse industrie van ISM en S&P aan de beurt. Dan zijn de vacatures en de bouwuitgaven over december aan de beurt, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden.

Voor de Duitse inflatie wordt rekening gehouden met een stijging met 0,6 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in januari, en 8,5 procent op jaarbasis tegen 8,7 procent in januari.

Olie werd woensdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 76,50 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,91 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0654. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0625 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0579 op de borden.



Bedrijfsnieuws

België bereidt de verkoop voor van een derde van het belang van 7,8 procent in BNP Paribas. Dat werd gisteren gemeld door het Belgische staatsparticipatiebureau FPIM, aldus verschillende media. De koers van het aandeel BNP Paribas noteerde 3,5 procent lager.

In Parijs noteerde het merendeel van de koersen hoger, onder aanvoering van die van het aandeel Stellantis waar 3,3 procent bij kwam. Naast het aandeel BNP Paribas daalde ook de koers van het aandeel Eurofins Scientific flink, met 10,6 procent. Eurofins maakte over 2022 een winstdaling bekend.

In Frankfurt was het beeld hetzelfde als in Parijs. Hier vielen de koersen van de aandelen van autofabrikanten op, met stevige plussen, zoals bij BMW van 2,1 procent en bij Porsche van 2,5 procent.

De koers van het aandeel ASMI daalde in Amsterdam na cijfers 4,6 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 daalde dinsdag 0,3 procent op 3.970,15 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 32.656,70 punten en de Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.455,54 punten.