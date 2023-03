ING: overnamebod van Euronext voor Allfunds te laag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het overnamebod van Euronext op Allfunds is te laag. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING woensdag. "En dat vindt het bestuur van Allfunds en een meerderheid van de aandeelhouders duidelijk ook", aldus de analist. Euronext bood 8,75 euro per aandeel, goed voor in totaal 5,5 miljard euro. De Spanjaarden omschreven het bod als ongevraagd en stelden dat de voorwaarden van het bod onvoldoende waren. Gesprekken met Euronext hebben volgens Allfunds niet tot een akkoord geleid. Die gesprekken zijn volgens Allfunds daarom beëindigd. "We schreven eerder al dat we het initieel bod te laag vonden en verwachtten dat de aandeelhouders van Allfunds het zouden afwijzen", aldus Watson. Het afketsen van de deal toont volgens Watson dat Allfunds ondergewaardeerd is. ING handhaafde dan ook het koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 19,53 euro. Voor Euronext heeft ING ook een koopadvies, met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel Allfunds koerste woensdagochtend 13,4 procent lager op 7,16 euro. Euronext steeg 4,8 procent naar 72,46 euro. Bron: ABM Financial News

