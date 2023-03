Valuta: euro omhoog

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer in de buurt van de 1,0650 dollarb, nu de markt lijkt voor te sorteren op een hoger dan verwacht inflatiecijfer uit Duitsland over februari.

"Ondertussen liet de voorzitter van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau weten dat de Europese Centrale Bank de piek van de rente op zijn laatste in september ziet" aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat lijkt er op te duiden dat er na maart nog wel meer in vat lijkt te zitten", aldus Mevissen.

Voor de Duitse inflatie wordt rekening gehouden met een stijging met 0,6 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in januari, en 8,5 procent op jaarbasis tegen 8,7 procent in januari.

De inflatiecijfers van diverse deelstaten kwam in de loop van de ochtend al naar buiten, waarbij die van Baden-Wuerttemberg op maandbasis uitkwam op 0,8 procent en op maandbasis op 8,7 procent tegen respectievelijk 0,8 en 8,5 procent een maand eerder.

"Daar tekende zich in elk geval een opwaartse trend in af en dat was de belangrijkste reden voor de oplopende euro vandaag. De inkoopmanagersdata hadden vandaag een te verwaarlozen impact", aldus Mevissen.

Uit de inkoopmanagersindices bleek dat de krimp in Duitsland en Frankrijk in de industrie nog iets steviger uitviel dan eerder was ingeschat.

Vanmiddag gaat de aandacht dus in eerste instantie uit naar de Duitse inflatie in februari. Daarna zijn in de Verenigde Staten de twee inkoopmanagersindices van de Amerikaanse industrie van ISM en S&P aan de beurt. Dan zijn de vacatures en de bouwuitgaven over december aan de beurt, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,0644 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8823 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2063 dollar.