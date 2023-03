Prosus aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 755,76 punten.

Beleggers blijven evenwel terughoudend vanwege de zorgen dat de inflatie nog een tijd hoog blijft, wat de rentes op de obligatiemarkten aanjaagt. De markt is volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx vooral benieuwd hoe de inflatie in de gehele eurozone zich ontwikkeld.

Dat inflatiecijfer verschijnt op donderdag en analisten mikken volgens Lynx op een inflatie van 8,2 procent. Dat zou een afname betekenen van de 8,6 procent in januari.

Volgens Blekemolen is er wel wat optimisme over de laatste ontwikkelingen in China. "Het lijkt erop dat de activiteit in China weer terugkeert nu de meeste lockdowns daar eindelijk achter de rug zijn."

De PMI voor de verwerkende Chinese industrie steeg in februari tot 52,6, de hoogste stand sinds april 2012. Volgens analisten van SEB is deze forse stijging geen verrassing, nu China definitief is afgestapt van het zero-covidbeleid.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0645.

De olieprijzen daalden met een procent tot 76,60 dollar. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank blijven de olieberen bij de huidige niveaus de baas over de markt.

"Maar er wordt stevige steun verwacht vóór het 70 dollar-niveau", aldus de analist. "China gaat weer open, de vraag neemt toe en de Amerikanen zullen hun reserves moeten aanvullen," aldus Ozkardeskaya.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Prosus met 5,3 procent, na een koerssprong van Tencent vanochtend in Hongkong.

ASMI daalde na cijfers 6,0 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro. De outlook voor de eerste twee kwartalen ligt wat hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht, aldus Degroof, maar voor heel 2023 zijn er geen verrassingen.

In de AMX won PostNL 5,0 procent en AMG steeg 1,9 procent tot 38,02 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 54,00 naar 55,00 euro.

Just Eat Takeaway.com verloor 9,5 procent na publicatie van de definitieve jaarcijfers. Jefferies merkte op dat de maaltijdbezorger geen verwachting afgaf voor de voorziene brutotransactiewaarde dit jaar. In het licht van de flinke investeringen en de tegenwind op macro-economisch vlak, maar ook van de kostenbesparingen, integratievoordelen en de lagere verliezen in Zuid-Europa en Australië, denkt ING dat de outlook voor 2023 "zeer conservatief" is. Just Eat Takeaway mikt voor dit jaar op een aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro.

Onder de kleinere aandelen won Tomtom 1,9 procent. Azerion verloor 4,1 procent na een koerssprong op dinsdag.

Na het afketsen van een overname van Allfunds door Euronext, stijgt het aandeel Euronext 5,4 procent, terwijl Allfunds meer dan 13 procent daalt.