Krimp in industrie eurozone

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in februari iets harder gekrompen. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,8 in januari naar 48,5 in februari. De voorlopige index stond ook op 48,5.

De inkoopmanagersindex voor de output steeg wel, van 48,9 naar 50,1, de hoogste stand in 9 maanden.

"Een marginale expansie van de output in de eurozone in februari is welkom nieuws", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Het is ook de eerste stijging sinds mei. "Helaas is de instroom van nieuwe orders blijven dalen", merkte Williamson op. Dat is het gevolg van een aanhoudende zwakke vraag en lagere uitgaven door consumenten. Kortom, de vraag moet stijgen in de komende maanden, wil de productie kunnen blijven groeien, aldus de econoom.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.