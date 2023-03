Beursblik: resultaten Just Eat Takeaway worden voorspelbaarder

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway keert weer terug naar een niveau van voor de coronacrisis, waardoor de toekomstige resultaten voorspelbaarder worden. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag.

Hesselink zag in de cijferraportage van woensdagochtend geen grote verrassingen ten opzichte van eerder verschenen voorlopige cijfers. De EBITDA in Noord-Europa bleek was beter, terwijl de resultaten in Zuid-Europa en Australië juist wat tekortschoten.

ING kreeg bovendien wat inzicht in de manier waarop de maaltijdbezorger een brug kan slaan tussen de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom. "De conclusie daaruit is dat de activiteiten veel gelijkenissen vertonen met die van voor de coronacrisis, hetgeen impliceert dat de toekomstige resultaten voorspelbaarder worden", aldus ING.

De cashburn neemt volgens Hesselink in hoog tempo af. In het licht van de flinke investeringen en de tegenwind op macro-economisch vlak, maar ook van de kostenbesparingen, integratievoordelen en de lagere verliezen in Zuid-Europa en Australië, denkt de analist dat de outlook voor 2023 "zeer conservatief" is. Just Eat Takeaway mikt voor dit jaar op een aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro.

In de verwachtingen voor de vrije kasstroom houdt Just Eat Takeaway rekening met vlakke investeringen op jaarbasis, terwijl de maaltijdbezorger eerder nog liet weten dat de investeringen zullen afnemen na de significante investeringen in 2022. "Dus hier is ook ruimte voor een opwaartse verrassing", aldus Hesselink.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 3,2 procent tot 20,03 euro.