AEX hoger geopend, ASMI in het rood na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 756,91 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Prosus met 5,8 procent, na een koerssprong van Tencent vanochtend in Hongkong. ASMI daalde na cijfers 2,9 procent. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. In de AMX won AMG 2,1 procent op 38,10 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel van 54,00 naar 55,00 euro. Just Eat Takeaway.com verloor 3,6 procent na publicatie van de definitieve jaarcijfers. Jefferies merkte op dat de maaltijdbezorger geen verwachting afgaf voor de voorziene brutotransactiewaarde dit jaar. Onder de kleinere aandelen won Tomtom 1,4 procent en Ebusco 1,2 procent. Azerion verloor 1,2 procent na een koerssprong op dinsdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.