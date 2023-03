'Just Eat Takeaway geeft geen verwachting af voor brutotransactiewaarde'

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft woensdag geen verwachting afgegeven voor de brutotransactiewaarde in 2023. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag, nadat de maaltijdbezorger voorbeurs met definitieve cijfers kwam.

Jefferies zag weinig verrassingen in de update van Just Eat Takeaway, nadat de maaltijdbezorger al eerder voorlopige cijfers publiceerde. Wel kregen de analisten wat meer inzicht in waar de EBITDA-stijging in de tweede jaarhelft vandaan kwam, maar dit was niet geheel verrassend Noord-Europa.

Voor wat betreft de outlook was het belangrijkste volgens Jefferies hetgeen dat niet werd gecommuniceerd, namelijk een verwachting voor de brutotransactiewaarde in 2023. Volgens Jefferies zal daar de focus op liggen tijdens de analistencall later vanochtend. Ook hoopt Jefferies dan meer inzicht te krijgen in de plannen om in 2026 aan de groeidoelstellingen te voldoen en wat de cashburn zal zijn in de komende twee jaar.

Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 20,70 euro.