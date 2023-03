Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 40,00 naar 35,00 euro met een onveranderd Houden advies. De vorige week door Galapagos gepubliceerde resultaten geven volgens analist Emmanuel Papadakis aan dat de financiële positie van het bedrijf gezond blijft. Er zit 4,1 miljard euro in kas, terwijl de cash burn dit jaar vermoedelijk 400 miljoen euro zal zijn. De vraag blijft of Galapagos er in zal slagen om op basis van de huidige portefeuille duurzame winstgevendheid te bereiken, aldus Papadakis. Het biotechbedrijf kent immers nog heel wat uitdagingen. Maar de korting van circa 40 procent ten opzichte de cashpositie voor 2023 biedt echter een buffer. Bron: ABM Financial News

