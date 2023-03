ING koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING is gestart met het inkopen van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro. Dit maakte de bank woensdagochtend bekend. De ingekochte aandelen zullen worden gebruikt voor beloningsplannen van het eigen personeel. Aan het einde van het vierde kwartaal bedroeg de CET 1-ratio van ING 14,5 procent, hetgeen ver boven de vereiste 10,58 procent ligt. Het inkoopprogramma zal een verwaarloosbare impact hebben op deze ratio, zo stelde ING woensdag. Het programma loopt van 1 maart tot uiterlijk 7 maart. Bron: ABM Financial News

