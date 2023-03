Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent lager op 752,93 punten.

Maar beleggers blijven vermoedelijk terughoudend vanwege de zorgen dat de inflatie nog een tijd hoog blijft, wat de rentes op de obligatiemarkten aanjaagt.

De terugval van de beurzen in februari is volgens CIO Jason Pride van Glenmede overeenkomstig met zijn visie dat de VS later dit jaar in een recessie komt en dat de beurzen daarop zullen dalen. "We zijn van mening dat de markten nog steeds geen rekening houden met een recessie", aldus Pride.

In februari was er volgens strateeg Seema Shah van Principal Asset Management een groeiend besef dat de Amerikaanse economie niet voldoende reageert op de renteverhogingen van de Federal Reserve. "En dat betekent dat de arbeidsmarkt krap blijft en dat de inflatiedruk als gevolg nog steeds hoog blijft en vermoedelijk ook niet zal afnemen", aldus Shah.

Shah meldde dat hoewel de Fed succes boekte in het terugbrengen van de inflatie van 9,1 procent in juni tot 6,4 procent in januari, er nog een lange weg te gaan is voor de volgende stap naar beneden. De strateeg blijft dan ook terughoudend over Amerikaanse aandelen.

Fed-president Austan Goolsbee van Chicago waarschuwde dinsdag nog dat het gevaarlijk is voor beleidsmakers om al te veel te vertrouwen op de reacties in de markt. Ook dient de Fed zich niet blind te staren op cijfers over de banenmarkt en de inflatie, die altijd betrekking hebben op de ontwikkelingen van minimaal een maand eerder.

"Het kan moeilijk zijn om een duidelijk beeld te krijgen van wat er nu echt speelt", aldus Goolsbee. "Het is daarom belangrijk om de cijfers als aanvulling te gebruiken op concrete observaties over de reële economie."

De olieprijs is dinsdag gestegen. Bij een settlement van 77,05 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op maandbasis werd WTI wel 3 procent goedkoper.

Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank blijven de olieberen bij de huidige niveaus de baas over de markt.

"Maar er wordt stevige steun verwacht vóór het 70 dollar-niveau", aldus de analist. "China gaat weer open, de vraag neemt toe en de Amerikanen zullen hun reserves moeten aanvullen," aldus Ozkardeskaya.

In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,7 procent hoger op 77,60 dollar.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0591. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0579.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com heeft in 2022 het verlies zien oplopen bij een vlakke brutotransactiewaarde en een positieve EBITDA. Just Eat Takeaway.com blijft zich focussen op het behalen van een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023. De groei zal wel vooral richting het einde van het jaar plaatsvinden.

Shell Offshore heeft de verkoop van het belang in Shell Onshore Ventures aan IKAV afgerond. In september vorig jaar werd de verkoop aangekondigd. De verkoopprijs bedraagt bijna 2 miljard dollar in contanten, zo stelde Shell al in september. Dat bedrag kon nog wijzigen, afhankelijk van de ontwikkeling van de olieprijs, maar daarover gaf Shell dinsdagavond geen duidelijkheid.

Het Spaanse Allfunds heeft het bod van beursbedrijf Euronext van 8,75 euro per aandeel Allfunds afgewezen. De Spanjaarden omschreven het bod als ongevraagd en stelden dat de voorwaarden van het bod onvoldoende waren.

Corbion heeft de distributiesamenwerking met het Belgische Azelis uitgebreid.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,3 procent op 3.970,15 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 32.656,70 punten en de Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.455,54 punten.